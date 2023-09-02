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    «Алавес» минимально обыграл «Валенсию» в матче Примеры

    «Алавес» — «Валенсия»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Алавес» одержал победу над «Валенсией» (1:0) в матче 4-го тура испанской Примеры.

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    Единственный гол «Алавес» организовал не сам. Защитник «Валенсии» Дженк Озкачар оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

    Футбол. Испания. Примера
    Алавес — Валенсия 1:0
    Гол: 1:0 Дженк Озкачар (автогол) (6') Алавес: Антонио Сивера, Андони Горосабель, Rafa Marin, Александар Седлар (Науэль Тенаглия, 75'), Рубен Дуарте, Антонио Бланко (Carlos Benavidez, 88'), Андер Гевара, Хон Гуриди (Янис Хаджи, 88'), Xeber Alkain (Алекс Солас, 66'), Кевин Гарсиа (Samuel Omorodion, 75'), Луис Риоха Валенсия: Уго Дуро (Mario Dominguez Franco, 81'), Андре Алмейда (Серхи Канос, 61'), Diego Lopez Noguerol (Селим Амалла, 70'), Пепелу, Javier Guerra Moreno, Тьерри Корреа (Фран Перес, 46'), Хосе Гайя, Дженк Озкачар (Кристьян Москера, 46'), Муктар Дьякаби, Димитри Фулкье, Георгий Мамардашвили Предупреждения: Хон Гуриди (38'), Андони Горосабель (45 + 2'), Хосе Гайя (45 + 2'), Андер Гевара (82'), Муктар Дьякаби (86'), Carlos Benavidez (89'), Luis Garcia Plaza (90 + 5')

    После этого матча «Алавес» занимает 9-е место в таблице Примеры (6 очков). «Валенсия» — на 10-й позиции (6).

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