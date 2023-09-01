Матч «Сочи» — «Спартак» может пройти в Москве

Игра междув 7-м туре РПЛ может быть перенесена в Москву.

По итогам комиссии РПЛ по оценке качества футбольных полей рекомендовано на месяц приостановить проведение матчей на арене в Сочи, информирует официальный сайт «Спартака».

РПЛ, «Спартак» и «Сочи» предложили совместное решение, которое представляется оптимальным в сложившейся ситуации: провести матч 8-го тура 16 сентября в Москве, а встречу второго круга в апреле 2024 года, наоборот, сыграть в Сочи.

4 сентября предложение об обмене кругами рассмотрит Общее собрание клубов РПЛ в заочном формате, после чего решение о возможном изменении в графике чемпионата будет приниматься исполкомом Российского футбольного союза.