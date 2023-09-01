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    Матч «Сочи» — «Спартак» может пройти в Москве

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    Игра между «Сочи» и «Спартаком» в 7-м туре РПЛ может быть перенесена в Москву.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    По итогам комиссии РПЛ по оценке качества футбольных полей рекомендовано на месяц приостановить проведение матчей на арене в Сочи, информирует официальный сайт «Спартака».

    РПЛ, «Спартак» и «Сочи» предложили совместное решение, которое представляется оптимальным в сложившейся ситуации: провести матч 8-го тура 16 сентября в Москве, а встречу второго круга в апреле 2024 года, наоборот, сыграть в Сочи.

    4 сентября предложение об обмене кругами рассмотрит Общее собрание клубов РПЛ в заочном формате, после чего решение о возможном изменении в графике чемпионата будет приниматься исполкомом Российского футбольного союза.

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