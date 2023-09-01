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    «Боруссия» Д упустила победу в матче Бундеслиги с «Хайденхаймом»

    «Боруссия» Д — «Хайденхайм»: счет матча 2:2, обзор голов

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    Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Хайденхаймом» (2:2) в матче 3-го тура Бундеслиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый гол забили хозяева уже на 7-й минуте встречи. Полузащитник «Боруссии» Юлиан Брандт оказался возле ворот соперника, получил мяч и вогнал его точно под перекладину.

    Второй гол «Боруссия» забила на 15-й минуте. Арбитр поставил пенальти в ворота «Хайденхайма» и полузащитник «шмелей» Эмре Джан не промахнулся — 2:0.

    Во 2-м тайме, на 61-й минуте гости сократили отставание до минимума. Форвард «Хайденхайма» Эрен Динкчи совершил красивой удар с дальней дистанции и попал точно в нижний угол ворот.

    На 82-й минуте арбитр вновь поставил пенальти, но уже в ворота «Боруссии». Одиннадцатиметровый удар реализовал форвард гостей Тим Кляйндинст.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия Д — Хайденхайм 2:2
    Голы: 1:0 Юлиан Брандт (7'), 2:0 Эмре Джан (пенальти) (15'), 2:1 Эрен Динкчи (61'), 2:2 Тим Кляйндинст (пенальти) (82') Боруссия Д: Грегор Кобель, Мариус Вольф, Никлас Зюле, Нико Шлоттербек, Рами Бенсебаини, Марсель Забитцер (Юссуфа Мукоко, 89'), Эмре Джан, Юлиан Брандт, Дониелл Мален, Себастьен Аллер (Никлас Фуллкруг, 78'), Карим Адейеми (Феликс Нмеча, 64') Хайденхайм: Тим Кляйндинст, Ян-Никлас Бесте (Кевин Сесса, 90'), Adrian Beck (Никола Доведан, 63'), Эрен Динкчи (Florian Pick, 90'), Denis Thomalla (Marvin Pieringer, 46'), Lennard Maloney, Норман Тойеркауф, Тим Зирслебен, Патрик Майнка, Omar Traore, Kevin Muller Предупреждения: Эрен Динкчи (35'), Ян-Никлас Бесте (57'), Рами Бенсебаини (61'), Marvin Pieringer (61'), Себастьен Аллер (82'), Эмре Джан (90 + 3')

    После этого матча «Боруссия» Д занимает 6-е место в таблице Бундеслиги (5 очков). «Хайденхайм» располагается на 13-й позиции (1).

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