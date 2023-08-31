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    Семак объяснил, почему «Зенит» проиграл «Балтике»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подробно прокомментировал поражение от «Балтики» (0:1) в третьем туре группового этапа Кубка России.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Игра получилась настоящая кубковая. Думаю, нам не хватало эмоций, предыдущие игры отняли много сил. К сегодняшней игре, к сожалению, мы не могли в эмоциональном плане подготовиться так, как нужно.

    Понятно, что нужно забивать те моменты, которые есть — у "Балтики" были моменты, они забили. А мы, в свою очередь, не использовали эти шансы, хотя они были неплохие. В целом, хорошая игра, много эмоций, прекрасная атмосфера на стадионе — болельщики хорошо поддерживали свою команду. В такой обстановке приятно играть. Будем готовиться к следующему матчу.

    Все замены запланированы у нас были. Пять человек было в запасе — естественно, мы не могли выпустить их раньше, мало ли что могло случиться: кто-то травму получил, не в меньшинстве же играть. Поэтому тем игрокам, которым мы планировали дать определенное количество игрового времени, мы его дали. А с точки зрения поздних замен — мы же не могли выпустить пять игроков в перерыве. У нас и было пять запасных и естественно, нужно было подождать кому-то больше или меньше, потому что мог кто-то травму получить и пришлось бы в меньшинстве доигрывать.

    Если бы результат был критично важным, мы, конечно, выпустили бы их раньше. Но на этом этапе самое главное, что все живы и здоровы.

    Не думаю, что кто-то сегодня ярко выделялся. Сегодня достаточно сложно кого-то выделить. Латышонок не пропустил, можно ему дать лучшего. Не думаю, что кто-то яркую игру выдал. Игроки "Балтики" старались, эмоционально выглядели хорошо. А в нашей команде сложно сказать, что кто-то провел выдающийся матч. Второй тайм неплохой, но могли и больше создавать моментов. Будем работать!

    Марио со Славой Караваевым и планировалось, что сыграют по 45 минут. У Вендела — то же самое, он меньше играл чем Клаудиньо, пропустил много, ему тоже планировали 45 минут дать.

    Что касается Дугласа, то учитывая позицию, 45 минут достаточно для него. По поводу выхода Матео Кассьерры — он в хорошей форме, ему не так критично сегодня 45 минут сыграть. Кого-то мы должны были позже выпустить, потому что было пять замен. Так что это не связано с игрой и качеством.

    А по позициям так сложились обстоятельства, у нас большие вопросы по позиции центрального защитника — четыре центральных, которые у нас есть, к сожалению, недоступны по тем или иным причинам: Дима Чистяков никак не восстановится после своего повреждения небольшого, у Ренана ОРВИ, у Эраковича тоже небольшое повреждение, у Родригао реабилитация. К сожалению, в каждой игре нужно что-то думать и выстраивать игру, исходя из возможностей игроков, которые сейчас у нас есть.

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