Орлов: Бакаев так и не вписывается в состав «Зенита»

Экспертзаявил, что хавбек «Зенита», который ранее выступал за московский «Спартак», не вписывается в состав питерского клуба.

«Бакаев так и не вписывается в состав "Зенита". Сейчас его опять выпускают. Считаю, лучше заигрывать какого-то молодого, своего, перспективного. Нашли же сейчас Васильева в центр поля. Воспитанник "Спартака" Бакаев не подходит для "Зенита". Дзюба подходил. Речь идёт только о квалификации, а не об академии и цвете флага, который ты раньше защищал», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Бакаев в нынешнем сезоне провел семь игр во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.