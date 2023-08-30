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    Орлов: Бакаев так и не вписывается в состав «Зенита»

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    Эксперт Геннадий Орлов заявил, что хавбек «Зенита» Зелимхан Бакаев, который ранее выступал за московский «Спартак», не вписывается в состав питерского клуба.

    Зелимхан Бакаев
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    Зелимхан Бакаев

    «Бакаев так и не вписывается в состав "Зенита". Сейчас его опять выпускают. Считаю, лучше заигрывать какого-то молодого, своего, перспективного. Нашли же сейчас Васильева в центр поля. Воспитанник "Спартака" Бакаев не подходит для "Зенита". Дзюба подходил. Речь идёт только о квалификации, а не об академии и цвете флага, который ты раньше защищал», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

    Бакаев в нынешнем сезоне провел семь игр во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

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