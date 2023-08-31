«Брайтон» перехватил у «Тоттенхема» Ансу Фати

Нападающий «Барселоны»проведет сезон в английской Премьер-лиге.

Фати будет выступать за «Брайтон» на правах аренды, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Соглашение рассчитано до июня 2024 года. В нем отсутствует опция обязательного выкупа игрока следующим летом.

Отмечается, что «Брайтон» возьмет на себя обязательства по зарплате 20-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что Фати может перейти в «Тоттенхэм», но лондонский клуб так и не смог договориться с «Барселоной».

Фати провел в новом чемпионате Испании три матча, в которых не отметился результативными действиями.