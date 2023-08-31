«Брайтон» перехватил у «Тоттенхема» Ансу Фати

Ансу Фати Фото: globallookpress.com
Фати будет выступать за «Брайтон» на правах аренды, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Соглашение рассчитано до июня 2024 года. В нем отсутствует опция обязательного выкупа игрока следующим летом.
Отмечается, что «Брайтон» возьмет на себя обязательства по зарплате 20-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что Фати может перейти в «Тоттенхэм», но лондонский клуб так и не смог договориться с «Барселоной».
Фати провел в новом чемпионате Испании три матча, в которых не отметился результативными действиями.