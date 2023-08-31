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    «Брайтон» перехватил у «Тоттенхема» Ансу Фати

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    Нападающий «Барселоны» Ансу Фати проведет сезон в английской Премьер-лиге.

    Ансу Фати
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    Ансу Фати

    Фати будет выступать за «Брайтон» на правах аренды, сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Соглашение рассчитано до июня 2024 года. В нем отсутствует опция обязательного выкупа игрока следующим летом.

    Отмечается, что «Брайтон» возьмет на себя обязательства по зарплате 20-летнего футболиста.

    Ранее сообщалось, что Фати может перейти в «Тоттенхэм», но лондонский клуб так и не смог договориться с «Барселоной».

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