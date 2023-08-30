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    Нападающий «Барселоны» может перейти в «Тоттенхэм»

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    Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Ансу Фати
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    Ансу Фати

    По информации журналиста Фабрицио Романо, в переходе 20-летнего футболиста заинтересован «Тоттенхэм».

    Лондонский клуб уже ведет переговоры с руководством «Барсы». Источник утверждает, что «Тоттенхэм» хочет взять Ансу в аренду до июня 2024 года.

    Каталонский клуб не против такого варианта, но при условии, что «шпоры» полностью возьмут на себя обязательства по зарплате игрока.

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    • «Барселона» в случае перехода Фати в «Тоттенхэм», скорее всего, подпишет нападающего «Атлетико» Жоау Феликса.

    Фати провел в новом чемпионате Испании три матча, в которых не отметился результативными действиями.

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