Нападающий «Барселоны» может перейти в «Тоттенхэм»

Нападающий «Барселоны»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации журналиста Фабрицио Романо, в переходе 20-летнего футболиста заинтересован «Тоттенхэм».

Лондонский клуб уже ведет переговоры с руководством «Барсы». Источник утверждает, что «Тоттенхэм» хочет взять Ансу в аренду до июня 2024 года.

Каталонский клуб не против такого варианта, но при условии, что «шпоры» полностью возьмут на себя обязательства по зарплате игрока.

«Барселона» в случае перехода Фати в «Тоттенхэм», скорее всего, подпишет нападающего «Атлетико» Жоау Феликса.

Фати провел в новом чемпионате Испании три матча, в которых не отметился результативными действиями.