Личка: В «Оренбурге» могли бы дать Ярошику больше времени

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал увольнениеиз

В «Оренбурге» ранее объяснили отставку Ярошика семейными обстоятельствами. Сообщалось, что дочь чешского специалиста получила серьезную травму.

«Ситуация с дочкой была очень тяжелая. Мне грустно за них. Перед выездом на матч с "Ахматом" случилась очень неприятная вещь — мне сказали, что она упала на голову. Могло быть все по-другому, но очень рад, что сейчас все хорошо.

Это наша футбольная жизнь: не всегда может идти все хорошо. Думаю, могли бы дать Иржи чуть больше времени, потому что он тоже недавно пришел в команду, у него есть свои мысли.

Они не играли плохо. Посмотрите сами на игры со "Спартаком", "Уралом". Понятно, результат играет большую роль. До конца сезона оставалось 24 матча — это большой запас игр. Они могли еще набрать очки», — приводит слова Лички Sport24.

Напомним, Ярошик сменил Личку на посту главного тренера «Оренбурга» перед началом текущего сезона.