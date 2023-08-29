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    Личка: В «Оренбурге» могли бы дать Ярошику больше времени

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    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал увольнение Иржи Ярошика из «Оренбурга».

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    В «Оренбурге» ранее объяснили отставку Ярошика семейными обстоятельствами. Сообщалось, что дочь чешского специалиста получила серьезную травму.

    «Ситуация с дочкой была очень тяжелая. Мне грустно за них. Перед выездом на матч с "Ахматом" случилась очень неприятная вещь — мне сказали, что она упала на голову. Могло быть все по-другому, но очень рад, что сейчас все хорошо.

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    • Это наша футбольная жизнь: не всегда может идти все хорошо. Думаю, могли бы дать Иржи чуть больше времени, потому что он тоже недавно пришел в команду, у него есть свои мысли.

    Они не играли плохо. Посмотрите сами на игры со "Спартаком", "Уралом". Понятно, результат играет большую роль. До конца сезона оставалось 24 матча — это большой запас игр. Они могли еще набрать очки», — приводит слова Лички Sport24.

    Напомним, Ярошик сменил Личку на посту главного тренера «Оренбурга» перед началом текущего сезона.

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