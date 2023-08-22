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    Жереми ДокуТрансферный дайджест. 15 — 21 августа
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    Уткин отреагировал на уход Ярошика из «Оренбурга»

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    Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин высказался об увольнении Иржи Ярошика с должности главного тренера «Оренбурга». Это случилось сегодня, 22 августа.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Мне кажется, клуб "Оренбург" поступает некрасиво, называя причиной отставки Ярошика семейные обстоятельства. Причина одна — провал (в том числе и провал выбора).

    Пусть все жалеют получившую травму головы дочку Ярошика Николь. Здоровью которой, кстати, по словам врачей, ничего не угрожает, и кроме того, если я в этом что-нибудь понимаю, травма бедной девочки — перелом теменной кости — подразумевает лечение в покое. То есть прямо сейчас семья Иржи вряд ли уедет из Оренбурга.

    Как-то все действующие лица по факту прикрываются ребёнком, его бедой — и честным сочувствием публики. К которому я присоединяюсь, конечно. А никакой связи между этим и провалом Иржи нет. А будь все здоровы, Иржи бы продолжил? Ведь нет… А так вроде вот такое вышло стечение обстоятельств.

    Между тем менеджмент "Оренбурга" допустил классическую ошибку: нанял на смену руководителю того, кого уходящий босс рекомендовал. Это описано во многих переизданиях учебников бизнеса, это проверено десятилетиями; так поступать просто вообще никогда нельзя. Нельзя — и всё», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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