Ла Лига. «Реал»: три победы и единоличное лидерство

Единоличный лидер
Мадридский «Реал» вышел в единоличные лидеры испанской Примеры. «Галактикос» одержали третью победу в трех матчах.
В стартовых турах «сливочные» нанесли поражения «Атлетику» из Бильбао (2:0) и «Альмерии» (3:1).
Календарь и таблица испанской Примеры
В 3-м игровом дне «Реал» с минимальным счетом переиграл «Сельту» (1:0). Единственный и победный гол в составе мадридцев забил Джуд Беллингем.
Основные преследователи
Сразу три команды стараются не отступать от «Реала». «Атлетико», «Жирона» и «Барселона» набрали по 7 очков, что на 2 меньше, чем у королевского клуба.
«Атлетико» вышел на второе место, благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов. «Матрасники» разгромили в гостях экс-лидера Примеры — «Райо Вальекано» (7:0).
За «Атлетико» забили Антуан Гризманн, Мемфис Депай, Науэль Лусеро, Анхель Корреа, Маркос Льоренте. Дубль на свой счет записал Альваро Мората.
На третьй строчке идет «Жирона», которая в рамках минувшего игрового дня смогла одолеть в гостях «Севилью» (2:1).
Замыкает топ-4 действующий чемпион «Барселона». Каталонский коллектив устроил голепад в матче против «Вильярреала» (4:3). Соперники устроили перестрелку, в составе «сине-гранатовых» голы забили Гави, Френки де Йонг, Ферран Торрес и Роберт Левандовский.
Без очков
Непривычное 20-е место для себя занимает «Севилья» — единственный клуб, который еще не набрал очков в новом сезоне.
Помимо поражения от «Жироны» (1:2), футболисты «Севильи» также проиграли «Алавесу» (3:4) и «Валенсии» (1:2).
Тур № 4
Матчи следующего игрового дня пройдут с 1-го по 3-е сентября.
В субботу, 2 сентября «Реал» на своем поле примет «Хетафе», а «Барселона», в воскресенье, 3 сентября на выезде сыграет против «Осасуны».
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3 сентября между собой сойдутся один из лидеров Ла Лиги «Атлетико» и аутсайдер испанского чемпионата — «Севилья».