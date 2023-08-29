Ла Лига. «Реал»: три победы и единоличное лидерство

«Реал» вышел в единоличные лидеры. «Барселона» старается не отставать, а «Валенсия» и «Райо Вальекано» сошли с лидирующей позиции. Без набранных очков пока играет «Севилья».

Единоличный лидер

Мадридский «Реал» вышел в единоличные лидеры испанской Примеры. «Галактикос» одержали третью победу в трех матчах.

В стартовых турах «сливочные» нанесли поражения «Атлетику» из Бильбао (2:0) и «Альмерии» (3:1).

Календарь и таблица испанской Примеры

В 3-м игровом дне «Реал» с минимальным счетом переиграл «Сельту» (1:0). Единственный и победный гол в составе мадридцев забил Джуд Беллингем.

Основные преследователи

Сразу три команды стараются не отступать от «Реала». «Атлетико», «Жирона» и «Барселона» набрали по 7 очков, что на 2 меньше, чем у королевского клуба.

«Атлетико» вышел на второе место, благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов. «Матрасники» разгромили в гостях экс-лидера Примеры — «Райо Вальекано» (7:0).

Антуан Гризманн, игрок «Атлетико» globallookpress.com

За «Атлетико» забили Антуан Гризманн, Мемфис Депай, Науэль Лусеро, Анхель Корреа, Маркос Льоренте. Дубль на свой счет записал Альваро Мората.

На третьй строчке идет «Жирона», которая в рамках минувшего игрового дня смогла одолеть в гостях «Севилью» (2:1).

Замыкает топ-4 действующий чемпион «Барселона». Каталонский коллектив устроил голепад в матче против «Вильярреала» (4:3). Соперники устроили перестрелку, в составе «сине-гранатовых» голы забили Гави, Френки де Йонг, Ферран Торрес и Роберт Левандовский.

Без очков

Непривычное 20-е место для себя занимает «Севилья» — единственный клуб, который еще не набрал очков в новом сезоне.

Помимо поражения от «Жироны» (1:2), футболисты «Севильи» также проиграли «Алавесу» (3:4) и «Валенсии» (1:2).

Тур № 4

Матчи следующего игрового дня пройдут с 1-го по 3-е сентября.

В субботу, 2 сентября «Реал» на своем поле примет «Хетафе», а «Барселона», в воскресенье, 3 сентября на выезде сыграет против «Осасуны».

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3 сентября между собой сойдутся один из лидеров Ла Лиги «Атлетико» и аутсайдер испанского чемпионата — «Севилья».