ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Ла Лига. «Реал»: три победы и единоличное лидерство

    Итоги 3-го тура чемпионата Испании по футболу

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Альмерия Атлетик Атлетико Барселона Бетис Валенсия Вильярреал Жирона Мальорка Осасуна Райо Вальекано Реал Мадрид Реал Сосьедад Севилья Сельта Хетафе Гранада Лас-Пальмас
    Вся лентаСамое главное
    Луис РубиалесКарьерный суицид. Зарвавшийся функционер оставил Испанию без женской сборной Мохамед СалахТрансферный дайджест. 22 — 28 августа Макс ХоллоуэйХоллоуэй отправил на пенсию «Корейского зомби», Смит с трудом одолел Спэнна. Обзор карда UFC Singapore
    Все новости спорта
    «Реал» Мадрид
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Реал» Мадрид
    «Реал» вышел в единоличные лидеры. «Барселона» старается не отставать, а «Валенсия» и «Райо Вальекано» сошли с лидирующей позиции. Без набранных очков пока играет «Севилья».

    Единоличный лидер

    Мадридский «Реал» вышел в единоличные лидеры испанской Примеры. «Галактикос» одержали третью победу в трех матчах.

    В стартовых турах «сливочные» нанесли поражения «Атлетику» из Бильбао (2:0) и «Альмерии» (3:1).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В 3-м игровом дне «Реал» с минимальным счетом переиграл «Сельту» (1:0). Единственный и победный гол в составе мадридцев забил Джуд Беллингем.

    Основные преследователи

    Сразу три команды стараются не отступать от «Реала». «Атлетико», «Жирона» и «Барселона» набрали по 7 очков, что на 2 меньше, чем у королевского клуба.

    «Атлетико» вышел на второе место, благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов. «Матрасники» разгромили в гостях экс-лидера Примеры — «Райо Вальекано» (7:0).

    Антуан Гризманн, игрок «Атлетико»
    globallookpress.com

    За «Атлетико» забили Антуан Гризманн, Мемфис Депай, Науэль Лусеро, Анхель Корреа, Маркос Льоренте. Дубль на свой счет записал Альваро Мората.

    На третьй строчке идет «Жирона», которая в рамках минувшего игрового дня смогла одолеть в гостях «Севилью» (2:1).

    Замыкает топ-4 действующий чемпион «Барселона». Каталонский коллектив устроил голепад в матче против «Вильярреала» (4:3). Соперники устроили перестрелку, в составе «сине-гранатовых» голы забили Гави, Френки де Йонг, Ферран Торрес и Роберт Левандовский.

    Без очков

    Непривычное 20-е место для себя занимает «Севилья» — единственный клуб, который еще не набрал очков в новом сезоне.

  • Ла Лига. «Реал» на первом месте, «Барселона» — шестая
  • Итоги 2-го тура чемпионата Испании по футболу
  • 22/08/2023

    • Помимо поражения от «Жироны» (1:2), футболисты «Севильи» также проиграли «Алавесу» (3:4) и «Валенсии» (1:2).

    Тур № 4

    Матчи следующего игрового дня пройдут с 1-го по 3-е сентября.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В субботу, 2 сентября «Реал» на своем поле примет «Хетафе», а «Барселона», в воскресенье, 3 сентября на выезде сыграет против «Осасуны».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    3 сентября между собой сойдутся один из лидеров Ла Лиги «Атлетико» и аутсайдер испанского чемпионата — «Севилья».

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.42
  • Экспресс дня 29 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Балаж
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Руусувуори — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Фулхэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч АЕК — Антверпен
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры