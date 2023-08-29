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    Безруков высказался о победе «Рубина» в матче Кубка России с «Уралом»

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    Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков высказался об игре своей команды в матче 3-го тура группового этапа Кубка России с «Уралом» (2:1).

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    «После поражения в предыдущем матче Кубка сейчас нужно было обязательно побеждать. На это и настраивались. Серьезно готовились, разбирали соперника. Здорово, что получилось быстро забить, а потом и удвоить преимущество.

    Думаю, что выиграли прежде всего за счет огромного желания и самоотдачи, за счет того, что до конца отрабатывали каждый эпизод.

    Есть ли закономерность в том, что оба гола забили со стандартов? Мы много работаем над этим в принципе, а перед этой игрой особенно. Ведь у "Урала" стандарты тоже являются сильной чертой, но сегодня мы их переиграли», — сказал Безруков «СЭ».

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