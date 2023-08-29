«Рубин» победил «Урал» в Кубке России

Сегодня, 29 августа, в матче Кубка Россиипринимал. Встреча прошла в Казани.

Хозяева победили со счетом 2:1. За «Рубин» забили Рустам Ашурматов и Егор Тесленко. В составе гостей отличился Алексей Каштанов.

В этом квартете также выступают «Ростов» и «Локомотив».

Футбол. Россия. Кубок. Группа B Рубин — Урал 2:1 Голы: 1:0 Рустам Ашурматов (10'), 2:0 Егор Тесленко (30'), 2:1 Андрей Егорычев (35') Рубин: Никита Янович, Рустам Ашурматов, Максим Ширяев, Егор Тесленко, Солтмурад Бакаев, Марат Апшацев, Олег Иванов, Игорь Коновалов, Руслан Безруков, Мераби Уридия, Виталий Лисакович Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Эмерсон, Алексей Мамин, Мингиян Бевеев, Тимур Аюпов, Cisse I., Dmitriev I., Андрей Егорычев, Алексей Каштанов, Александр Юшин Предупреждения: (29'), Виталий Лисакович (41'), Егор Тесленко (52'), Рустам Ашурматов (85')

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.