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    Мохамед СалахТрансферный дайджест. 22 — 28 августа
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    Тихонов: Захарян не имеет права плохо играть в Испании

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    Бывший игрок сборной России Андрей Тихонов прокомментировал переход полузащитника Арсена Захаряна из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад».

    Андрей Тихонов
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    Андрей Тихонов

    «Реал Сосьедад — очень хорошая команда, время только покажет, достаточно ли высокий уровень у Арсена. Он хороший качественный футболист, но посмотрим, как это будет выглядеть, сейчас рано говорить, все будет зависеть от него. Это другой чемпионат, другие люди. Тебя покупают за определенные деньги, ты должен там показывать свой высокий уровень, потому что не будет, как в "Динамо", что одна игра плохая, другая хорошая.

    Знаете, какие там требовательные болельщики? Там если плохо играешь, особо на улицу не выйдешь. Если появишься где-то в баре или ресторане, будет обструкция среди болельщиков, напихают столько, что мало не покажется, так что все будет зависеть от него. Плохо играть он там не имеет права.

    У него будут сложности из-за того, что он русский. Даже если считать, что он армянин, все равно его будут воспринимать как приезжего из России. Если он быстро выучит испанский, то ему будет гораздо проще — когда знаешь язык, даешь интервью на испанском, люди видят, что человек хочет в футбол играть», — приводит слова Тихонова ТАСС.

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