«Нефтехимик» — «Родина»: счет матча 1:4, обзор голов

В матче седьмого тура Первой лиги Россиина выезде разбиласо счетом 4:1.

Авторами забитых мячей в составе «Родины» стали Максим Турищев, Иван Тимошенко, Астемир Гордюшенко и Амур Калмыков.за «Нефтехимик» забил Константин Базелюк.

Футбол. Россия. ФНЛ Нефтехимик — Родина 1:4 Голы: 0:1 Максим Турищев (27'), 0:2 Иван Тимошенко (43'), 0:3 Астемир Гордюшенко (72'), 0:4 Амур Калмыков (пенальти) (81'), 1:4 Константин Базелюк (пенальти) (90') Нефтехимик: Артём Голубев, Роман Денисов, Султан Джамилов, Алексей Герасимов, Александр Кахидзе, Давид Кокоев, Артём Котик, Павел Котов, Максим Петров, Даниил Сагуткин, Богдан Зорин Родина: Алексей Городовой, Олег Дмитриев, Астемир Гордюшенко, Александр Клещенко, Митя Крижан, Мухаммад Султонов, Иван Тимошенко, Максим Турищев, Артём Воропаев, Ната Уэсли, Георгий Юдинцев Предупреждения: Максим Петров (17'), Богдан Зорин (78'), Александр Кахидзе (80')

Победа позволила «Родине» набрать девять очков и подняться на одиннадцатое место в турнирной таблице. У «Нефтехимика» четыре балла и семнадцатая строчка.