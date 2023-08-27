Айдамиров: Предложения по Конате были. «Ахмат» не готов с ним расставаться

Генеральный директорвысказался о возможном уходе нападающегоиз грозненского клуба.

«Предложения по Конате были. "Ахмат" не готов с ним расставаться. Сейчас идет чемпионат. С учётом тех сложностей, которые у нас есть, в виде введения против клуба санкций — нам тяжело что-то делать.

Хочу заметить: распространяют слухи, что мы за миллион купили Камило и еще что-то — далеко не эта цифра. Не знаю, почему во время матча комментаторы называют эти цифры. Но они не соответствуют тому, что говорят и озвучивают.

Предложения по Конате удовлетворяют "Ахмат"? Мы сказали Конате, что зимой готовы рассмотреть предложения. Цифры были достойные, но мы не готовы отдавать футболистов. Клубы называть не буду. Было два клуба. Один из них африканский, так можно сказать», — цитирует Айдамирова «Чемпионат».

25-летний форвард выступает за сборную Буркина-Фасо. Конате перешел в «Ахмат» в 2021 году. Ранее в России он выступал за подмосковные «Химки».

В текущем сезоне нападающий провел шесть матчей в чемпионате России, в которых забил два гола.