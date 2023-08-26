«Рубин» — «Динамо»: счет матча 2:2, обзор голов

Закончился поединок 6-го тура РПЛ.принимал. Команды сыграли вничью 2:2.

У хозяев голы забили Мирлинд Даку и Джоэль Фамейе. В составе бело-голубых отличились Денис Макаров и Дмитрий Скопинцев.

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«Динамо» с 54-й минуты играло вдесятером из-за удаления Николаса Маричаля.

Футбол. Россия. Премьер-лига Рубин — Динамо 2:2 Голы: 1:0 Мирлинд Даку (пенальти) (45+1'), 1:1 Даниэль Мишкич (60'), 1:2 Дмитрий Скопинцев (75'), 2:2 Джоэль Фамейе (90+5') Рубин: Юрий Дюпин, Александр Мартынович, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Дмитрий Кабутов, Александр Зотов, Угочукву Иву, Умарали Рахмоналиев, Александр Ломовицкий, Даниил Кузнецов, Мирлинд Даку Динамо: Антон Шунин, Элазар Даса, Фабиан Бальбуэна, Николас Маричал, Дмитрий Скопинцев, Диего Лаксальт, Даниил Фомин, Даниэль Мишкич, Фёдор Смолов, Муми Нгамал, Константин Тюкавин Предупреждения: Николас Маричал (44'), Диего Лаксальт (45+2'), Николас Маричал (56'), Даниэль Мишкич (63'), Игор Вуячич (90+1')

«Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков. «Динамо» (11) идет на 4-й позиции.