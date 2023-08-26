ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Арсенал» — «Фулхэм». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 3-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» — «Фулхэмом»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал Фулхэм
    Вся лентаСамое главное
    Новак Джокович и Карлос АлькарасСмогут ли Алькарас и Свентек защитить титул? Чего ждать от Медведева? Отвечаем на главные вопросы перед US Open-2023 «Тоттенхэм»«Борнмут» — «Тоттенхэм». Онлайн Мартин Эдегор«Арсенал» — «Фулхэм». Онлайн
  • 09:00
    • Александрова вышла в финал турнира в Кливленде
    Все новости спорта
    Мартин Эдегор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мартин Эдегор
    Сегодня в 17:00 по московскому времени в лондонском дерби сойдутся «Арсенал» и «Фулхэм». За ходом матча 3-го тура АПЛ приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Арсенал»

    Серебряный призер прошлого первенства стартовал в новом сезоне с двух побед. Сейчас «канониры» по набранным очкам делят первую строчку вместе с «Брайтоном» и «Манчестер Сити».

    В первом туре «Арсенал» принимал на «Эмирейтс» «Ноттингем Форест». Лондонцы забили два мяча перед перерывом и уверенно контролировали игру, однако за 7 минут до окончания основного времени матча пропустили гол от Авонийи и создали себе нервную концовку.

    Но все обошлось для «канониров», которые сохранили нужный для себя результат и одержали первую победу в сезоне (2:1).

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Во втором туре «Арсенал» снова играл в Лондоне, но уже на выезде против «Кристал Пэлас». Подопечные Микеля Артеты долго не могли открыть счет и сделали это только в начале второго тайма, да и то с пенальти. На 54-й минуте одиннадцатиметровый удар реализовал Эдегор. Этот гол так и остался единственным в матче — победа «Арсенала» 1:0.

    «Фулхэм»

    В прошлом сезоне «дачники» завершили чемпионат ровно в середине таблицы. По итогам 38-ми туров подопечные Марку Силвы набрали 52 очка и расположились на 10-м месте.

    После первого тура АПЛ, в котором «Фулхэм» минимально обыграл на выезде «Эвертон» (1:0), команду покинул лучший бомбардир «дачников» прошлого сезона Александр Митрович. Сербский форвард за 52 миллиона евро перебрался в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

    Во втором туре «Фулхэм» сыграл первый домашний матч сезона и потерпел фиаско. Команда Марку Силвы с крупным счетом уступила «Брентфорду» (0:3).

    Сейчас «Фулхэм» с тремя очками занимает промежуточное 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ «Арсенал» выиграл оба матча у своего соперника — 2:1 дома и 3:0 в гостях.

    Всего в 10-ти последних встречах на счету «канониров» 8 побед и еще дважды команды разошлись миром. Последний раз «Фулхэм» обыгрывал «Арсенал» более 11-ти лет назад — 12 января 2012 года в рамках 20-го тура АПЛ (2:1).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Фулхэм» с коэффициентом 2.39.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.62
  • Экспресс дня 26 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.52
  • Прогноз на матч Усик — Дюбуа
  • Бокс
  • Сегодня в 23:59
    •  2.39
  • Прогноз на матч Арсенал — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры