Сегодня в 17:00 по московскому времени в лондонском дерби сойдутся «Арсенал» и «Фулхэм». За ходом матча 3-го тура АПЛ приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Арсенал»

Серебряный призер прошлого первенства стартовал в новом сезоне с двух побед. Сейчас «канониры» по набранным очкам делят первую строчку вместе с «Брайтоном» и «Манчестер Сити».

В первом туре «Арсенал» принимал на «Эмирейтс» «Ноттингем Форест». Лондонцы забили два мяча перед перерывом и уверенно контролировали игру, однако за 7 минут до окончания основного времени матча пропустили гол от Авонийи и создали себе нервную концовку.

Но все обошлось для «канониров», которые сохранили нужный для себя результат и одержали первую победу в сезоне (2:1).

Во втором туре «Арсенал» снова играл в Лондоне, но уже на выезде против «Кристал Пэлас». Подопечные Микеля Артеты долго не могли открыть счет и сделали это только в начале второго тайма, да и то с пенальти. На 54-й минуте одиннадцатиметровый удар реализовал Эдегор. Этот гол так и остался единственным в матче — победа «Арсенала» 1:0.

«Фулхэм»

В прошлом сезоне «дачники» завершили чемпионат ровно в середине таблицы. По итогам 38-ми туров подопечные Марку Силвы набрали 52 очка и расположились на 10-м месте.

После первого тура АПЛ, в котором «Фулхэм» минимально обыграл на выезде «Эвертон» (1:0), команду покинул лучший бомбардир «дачников» прошлого сезона Александр Митрович. Сербский форвард за 52 миллиона евро перебрался в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

Во втором туре «Фулхэм» сыграл первый домашний матч сезона и потерпел фиаско. Команда Марку Силвы с крупным счетом уступила «Брентфорду» (0:3).

Сейчас «Фулхэм» с тремя очками занимает промежуточное 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ «Арсенал» выиграл оба матча у своего соперника — 2:1 дома и 3:0 в гостях.

Всего в 10-ти последних встречах на счету «канониров» 8 побед и еще дважды команды разошлись миром. Последний раз «Фулхэм» обыгрывал «Арсенал» более 11-ти лет назад — 12 января 2012 года в рамках 20-го тура АПЛ (2:1).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Фулхэм» с коэффициентом 2.39.