«Кубань» — «Алания»: счет матча 0:1, обзор гола

Единственный гол владикавказская команда забила на 11-й минуте встречи. Точным ударом отличился нападающий «Алании» Ислам Машуков.
Футбол. Россия. ФНЛ
Кубань — Алания 0:1
Гол: 0:1 Ислам Машуков (11') Кубань: Юрий Нестеренко, Нури Абдоков, Азат Байрыев, Азамат Гурфов, Kenfack O., Максим Лаук, Levin G., Георгий Махатадзе, Сослан Таказов, Иван Темников, Zhilov I. Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Хетаг Кочиев, Николай Гиоргобиани, Алан Хабалов, Ислам Машуков, Константин Плиев, Давид Шавлохов, Заур Тарба, Ибрагим Цаллагов, Валерий Царукян Предупреждения: Николай Гиоргобиани (45+2'), Сослан Таказов (83')
После этого матча «Алания» занимает 1-е место в Первой лиге с 16-ю очками в активе. «Кубань» — на 17-й позиции (4 балла).