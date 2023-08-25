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    РФС нашел для сборной России второго соперника по сентябрьским матчам

    Футбол Сборная России Футбол России РФС
    Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что есть договорённости со вторым соперником для сборной России на ближайших учебно-тренировочных сборах.

    Максим Митрофанов
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    Максим Митрофанов

    «У нас есть определённые договоренности. Мы определились со вторым соперником по сентябрьским матчам. Как только будут окончательно определены слоты показа — в том числе из этой второй страны вернётся выездная группа, которая занимается организацией матча — мы сообщим, кто стал вторым соперником.

    Что касается Катара, мы всё скажем, как только определится время слота. У нас всё определено: как и где. Сейчас ожидаем только время начала матча», — цитирует Митрофанова «Чемпионат».

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