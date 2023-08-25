РФС нашел для сборной России второго соперника по сентябрьским матчам

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС)сообщил, что есть договорённости со вторым соперником для сборной России на ближайших учебно-тренировочных сборах.

«У нас есть определённые договоренности. Мы определились со вторым соперником по сентябрьским матчам. Как только будут окончательно определены слоты показа — в том числе из этой второй страны вернётся выездная группа, которая занимается организацией матча — мы сообщим, кто стал вторым соперником.

Что касается Катара, мы всё скажем, как только определится время слота. У нас всё определено: как и где. Сейчас ожидаем только время начала матча», — цитирует Митрофанова «Чемпионат».