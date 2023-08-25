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    «Оренбург» и ЦСКА опубликовали стартовые составы на матч РПЛ

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    Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ «Оренбург» — ЦСКА.

    Владислав Тороп
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    Владислав Тороп

    «Оренбург»: Сысуев, Адамов, Сидоров, Гойкович, Перес, Ковалёв, Башич, Вера, Флорентин, Обухов, Мансилья.

    ЦСКА: Тороп, Набабкин, Мойзес, Виллиан, Кучаев, Обляков, Мухин, Глебов, Зделар, Заболотный, Чалов.

    «Оренбург» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 1-м баллом в активе. ЦСКА — на 5-й позиции с 9-ю очками.

  • «Оренбург» — ЦСКА. Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 6-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и ЦСКА
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    • Матч между этими командами пройдет 25 августа в 17:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом поединка можно тут.

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