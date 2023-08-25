«Факел» — «Краснодар»: счет матча 0:0, обзор

Джон Кордоба Фото: globallookpress.com
Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга, расписав «сухую» мировую.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Факел — Краснодар 0:0
Факел: Виталий Гудиев, Василий Черов, Сергей Божин, Kudryashov F., Masternoy V., Андрей Мендель, Ираклий Квеквескири, Ильнур Альшин, Motpan N., Максим Максимов, Хызыр Аппаев Краснодар: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Кайо, Хуниор Алонсо, Георгий Арутюнян, Никита Кривцов, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Жоау Батчи, Джон Кордоба, Кади Боржес Предупреждения: Александр Долгов (56'), Эдуард Сперцян (82')
«Краснодар» остался на первом месте в турнирной таблице с 14 очками. У «Факела» четыре балла и тринадцатая строчка.