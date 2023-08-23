Верратти может перейти в клуб из Катара

Полузащитник «Пари Сен-Жермен»может продолжить карьеру в чемпионате

В переходе итальянца заинтересован «Аль-Араби», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, в ближайшее время переговоры между клубами вступят в решающую стадию.

Ранее Верратти согласовал контракт с саудовским «Аль-Хилялем», но клубы так и не смогли договориться о сумме трансфера.

Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего хавбека в 50 миллионов евро.

Напомним, сообщалось, что Верратти оказался в числе игроков, от которых «ПСЖ» решил избавиться.