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    Помазун озвучил цели «Урала» на сезон-2023/24

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    Вратарь «Урала» Илья Помазун отметил, что 10-ю строчку по итогам сезона в РПЛ можно будет назвать хорошим результатом для екатеринбургского клуба.

    Илья Помазун
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    Илья Помазун

    В минувшем сезоне команда стала 11-й.

    «Мы идем от игры к игре. Сейчас у нас главная задача — не допустить той ситуации, которая была в прошлом году, когда мы были в низу турнирной таблицы. Мы будем постепенно идти, и если получится от игры к игре не проигрывать, то дальше уже сможем ставить себе задачи всё выше и выше.

    Сейчас для нас главное стараться победить в каждой игре, ну или как минимум сыграть вничью. Нужно зарабатывать очки, чтобы в дальнейшем не было ситуации, которая была у нас на протяжении трех лет, когда мы до конца не знали, какое место займем, будут ли это стыковые матчи, вылет или 11–12 место. На самом деле, все уже в команде устали от этого и хотят забраться повыше. Десятое место или выше для нас будет хорошим результатом», — цитирует вратаря «Матч ТВ».

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