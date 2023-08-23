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    Личка назвал причину успехов Гвардиолы

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    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, благодаря чему Хосеп Гвардиола стал одним из самых успешных тренеров мира.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Все думают, что это просто, когда у тебя в команде 20 футболистов мирового уровня, но важно уметь найти с ними общий язык. Ты можешь выпустить на поле только десять игроков, в то время как другие десять остаются в запасе. Они могут спокойно воспринять это один-два раза, но когда не выходят в старте на протяжении трех-четырех матчей, то надо уже быть хорошим психологом — уметь с ними разговаривать. Это особая тренерская работа.

    Поэтому я с большим уважением отношусь к таким тренерам, как Гвардиола, Жозе Моуринью, Карло Анчелотти.

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    • Лучший ли Гвардиола? Всегда тяжело ответить на этот вопрос. Точно один из лучших, о чем говорят его успехи. Но больших побед добивался и Моуринью, в том числе и сейчас с Ромой», — приводит слова чешского специалиста ТАСС.

    В прошлом сезоне «Манчестер Сити» под руководством Гварлиолы выиграл Лиги чемпионов, английскую Премьер-лигу и Кубок Англии.

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