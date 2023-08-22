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    Захарян: Хохлов обещал подсказать хорошие места в Сан-Себастьяне

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    Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян признался, что у него был разговор с Дмитрием Хохловым, который ранее играл за клуб из Сан-Себастьяна.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Разумеется, я знаю, что они внесли огромный вклад, но с Карпиным я пока не разговаривал.

    Я поговорил с Хохловым, и он сказал, что подскажет мне хорошие места и даст советы насчет Сан-Себастьяна», — приводит слова 20-летнего футболиста AS.

  • Стала известна сумма отступных в контракте Захаряна с «Реал Сосьедадом»
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    • Валерий Карпин играл за «Реал Сосьедад» с 1994 по 1996 год, а Хохлов — с 2000 по 2003.

    Захарян подписал с «Реал Сосьедадом» контракт до 2029 года. Сообщалось, что испанский клуб выкупил россиянина у «Динамо» за 12,5 миллиона евро.

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