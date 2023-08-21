Стала известна сумма отступных в контракте Захаряна с «Реал Сосьедадом»

В российских СМИ появились подробности контракта бывшего полузащитника «Динамо»

Захарян в конце минувшей недели подписал с клубом из Сан-Себастьяна контракт на шесть лет.

По данным Sports.ru, в соглашении предусмотрена сумма отступных, которая составляет 75 миллионов евро.

Источник также утверждает, что «Динамо» и «Реал Сосьедад» рассматривали разные варианты сделки.

Владелец армянского «Урарту» Джеван Челоянц (бывший акционер и член совета директоров «Спартака») был готов выкупить Захаряна на полгода для перепродажи без участия российского клуба, но никто всерьез эту идею не обсуждал.

«Реал Сосьедад» и «Динамо» нашли способ прямого перевода. «Динамо» получит 12,5 миллиона евро единовременным платежом (бонусы не предусмотрены), а также 15% с будущей перепродажи Захаряна.