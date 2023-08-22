Спортдиректор «Оренбурга» объяснил, почему Ярошик покинул команду

Спортивный директорназвал причины уходас поста главного тренера команды.

«Комплекс. Не совсем те результаты, на которые мы рассчитывали. Плюс не то качество игры, на которое мы рассчитывали. И тут такие неприятные семейные обстоятельства.

Думаю, что любому человеку тяжело при таких обстоятельствах сконцентрироваться на работе. Поэтому было принято такое решение. Для таких решений нет благоприятных моментов.

Любое расставание тяжелое. Иржи — очень хороший человек. Ему только удачи, здоровья в семье всем», — сказал Андреев в интервью пресс-службе «Оренбурга».

Ранее сообщалось о том, что Ярошик покинул «Оренбург» из-за непростой семейной ситуации.

Новым главным тренером команды стал испанец Давид Деограсия. После 5-и туров «Оренбург» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 1-м баллом в активе.