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    Тренер «Оренбурга» перед матчем с ЦСКА: Я постараюсь проанализировать состояние команды

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    Новый главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал о подготовке в матчу РПЛ с ЦСКА.

    Давид Деограсия
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    Давид Деограсия

    «Тренер должен быть всегда готов управлять командой. Это правда, что я приехал работать в академию, но после проделанной работы, клуб решил предоставить мне эту возможность. Я этот вызов принял.

    Я понимаю, что ЦСКА — это топ-команда. У нас будет несколько дней на подготовку. Мы постараемся поработать и удивить нашего соперника. Скорее всего, у нас будут изменения.

    У нас будет два дня, за них я постараюсь проанализировать состояние команды», — сказал Деограсия в интервью пресс-службе клуба.

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    • Напомним, что матч РПЛ между «Оренбургом» и ЦСКА состоится 25 августа. После 5-и туров оренбургская команда занимает последнее 16-е место в таблице с 1-м баллом в активе.

    Деограсия возглавил «Оренбург» после ухода Иржи Ярошика. Спортивный директор клуба Дмитрий Андреев назвал причины ухода специалиста с поста главного тренера команды.

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