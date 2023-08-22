Тренер «Оренбурга» перед матчем с ЦСКА: Я постараюсь проанализировать состояние команды

Новый главный тренеррассказал о подготовке в матчу РПЛ с

«Тренер должен быть всегда готов управлять командой. Это правда, что я приехал работать в академию, но после проделанной работы, клуб решил предоставить мне эту возможность. Я этот вызов принял.

Я понимаю, что ЦСКА — это топ-команда. У нас будет несколько дней на подготовку. Мы постараемся поработать и удивить нашего соперника. Скорее всего, у нас будут изменения.

У нас будет два дня, за них я постараюсь проанализировать состояние команды», — сказал Деограсия в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, что матч РПЛ между «Оренбургом» и ЦСКА состоится 25 августа. После 5-и туров оренбургская команда занимает последнее 16-е место в таблице с 1-м баллом в активе.

Деограсия возглавил «Оренбург» после ухода Иржи Ярошика. Спортивный директор клуба Дмитрий Андреев назвал причины ухода специалиста с поста главного тренера команды.