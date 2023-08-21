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    Хави: Реализация с «Кадисом» оставляла желать лучшего

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона Кадис
    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о победе над «Кадисом» в матче второго тура Ла Лиги со счетом 2:0.

    Хави
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    Хави

    «Это было нелегко. Мы должны были забивать намного раньше, но реализация не была нашей сильной стороной сегодня. Для этого также необходимы качественные последние передачи.

    Именно за этим мы подписали Гюндогана. Мы доминировали, было хорошее движение, но нам не хватало эффективности и терпения. И все же отличная победа!

    Левандовски? Сегодня у него было два-три отличных момента. Но он забьет. Ему нужно быть терпеливее. Он был хорош, но ему нужен гол, как всем форвардам», — приводит слова Хави Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Команда Хави набрала четыре очка после двух туров ла лиги. У «Кадиса» — три очка.

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