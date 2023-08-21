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    Семин назвал главную проблему «Спартака» в новом сезоне

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    Известный тренер Юрий Семин прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком» (3:1) в пятом туре РПЛ.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «По уровню подбора игроков "Спартак" и "Зенит" совершенно равны. Но всегда побеждает тот, кто использует ошибки соперника, кто заранее учтет схему, тактику.

    "Зенит" это учел, поэтому закономерно победил. Хотя "Спартак" эпизодами пытался переломить исход встречи, но не получилось.

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    • "Спартак" в этом году должен себе ставить задачу бороться за победу в чемпионате, по подбору футболистов это одна из сильнейших команд.

    Но чересчур большие изменения, которые происходят перед матчем и во время матча, не дают игрокам почувствовать друг друга, чтобы играть стабильно.

    Команде нужна стабильность, тогда будут набираться очки. Очень много изменений. Наверное, это самая большая проблема. Наверное, у "Спартака" много равных игроков, но чемпионат выигрывает команда, у которой 17-18 футболистов», — приводит слова Семина «Р-Спорт».

    В следующем матче «Спартак» сыграет на своем поле с «Ахматом», а «Зенит» встретится в Санкт-Петербурге с «Уралом».

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