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    Гол и ассист Жиру помог «Милану» обыграть «Болонью» в матче Серии А

    «Болонья» — «Милан»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Милан» одержал победу над «Болоньей» (2:0) в матче 1-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый гол гости забили на 11-й минуте встречи. Форвард «Милана» Оливье Жиру получил мяч и вогнал его точно в правый угол ворот.

    Спустя всего 10 минут «Милан» забил и 2-й гол. Полузащитник гостей Кристиан Пулишич получил передачу от все того же Жиру и совершил мощный удар под левую штангу.

    Футбол. Италия. Серия А
    Болонья — Милан 0:2
    Голы: 0:1 Оливье Жиру (11'), 0:2 Кристиан Пулишич (21') Болонья: Лукаш Скорупски, Стефан Пош, Сэм Бёкема, Джон Лукуми, Хараламбос Ликояннис (Tommaso Corazza, 87'), Николас Домингес (Уссама Эль-Аззузи, 73'), Никола Моро (Риккардо Орсолини, 46'), Дан Ндой, Михел Эбишер, Льюис Фергюсон (Кацпер Урбаньски, 87'), Джошуа Зиркзее (Сидней ван Хойдонк, 87') Милан: Рафаэл Леау, Оливье Жиру (Ноа Окафор, 73'), Кристиан Пулишич (Самуэль Чуквезе, 73'), Рубен Лофтус-Чик (Томмазо Побега, 73'), Раде Крунич, Тейьяни Рейндерс, Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Малик Тшау (Симон Кьер, 88'), Давиде Калабрия (Пьер Калюлю, 73'), Мик Меньян Предупреждения: Михел Эбишер (30'), Тео Эрнандес (51'), Раде Крунич (76'), Джошуа Зиркзее (77')

    В следующем матче «Милан» встретится 26 августа с «Торино», а «Болонья» сыграет с «Ювентусом» 27 числа.

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