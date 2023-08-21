Колосков заявил, что матч «Спартак» — «Зенит» был высокого европейского уровня

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС)высказался о матче между(1:3).

«Получил удовольствие от игры. Хороший, боевой матч высокого европейского уровня. С практически равной игрой. Чуть аккуратней был "Зенит", но "Спартак" тоже не отсиживался в обороне. Играл агрессивно. Как мне кажется, не все игроки "красно‑белых" находились в надлежащей форме. В частности, Промес в первом тайме выглядел не так убедительно, как мог бы. В целом же, очень хороший матч.

Будем считать, "Зениту" просто повезло. Мы же видели, как оба мяча Вендел забил. В первом голе так вообще дважды мяч между ног защитников прошел… Так что не считаю, что этот матч был каким‑то решающим за чемпионский титул. Просто очередной матч, который прошел на хорошем уровне», — цитирует Колоскова «Матч ТВ».