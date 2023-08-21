ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак Джокович и Карлос АлькарасЭпичная битва Джоковича и Алькараса, сенсационная победа Гауфф и провалы россиян
  • 16:18
    • Официально: Защитник «Альмерии» Бабич перешел в «Спартак»
  • 16:06
    • Горячкина и Салимова сыграли вничью в первой партии тай-брейка в финале Кубка мира
  • 14:41
    • В «Реал Сосьедаде» рассказали, когда состоится дебют Захаряна
    Все новости спорта

    Колосков заявил, что матч «Спартак» — «Зенит» был высокого европейского уровня

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Зенит
    Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о матче между «Спартаком» и «Зенитом» (1:3).

    Вячеслав Колосков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вячеслав Колосков

    «Получил удовольствие от игры. Хороший, боевой матч высокого европейского уровня. С практически равной игрой. Чуть аккуратней был "Зенит", но "Спартак" тоже не отсиживался в обороне. Играл агрессивно. Как мне кажется, не все игроки "красно‑белых" находились в надлежащей форме. В частности, Промес в первом тайме выглядел не так убедительно, как мог бы. В целом же, очень хороший матч.

    Будем считать, "Зениту" просто повезло. Мы же видели, как оба мяча Вендел забил. В первом голе так вообще дважды мяч между ног защитников прошел… Так что не считаю, что этот матч был каким‑то решающим за чемпионский титул. Просто очередной матч, который прошел на хорошем уровне», — цитирует Колоскова «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» потеряет очки в матче с «Кристал Пэлас»?
  • «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
  • Сможет ли «Милан» начать сезон с победы?
  • «Болонья» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Сможет ли «Севилья» одержать первую победу в сезоне?
  • «Алавес» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.41
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 21 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Болонья — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.41
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Рейнджерс — ПСВ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Торино — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Парри — Петерсон
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Машарова — Удварди
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Риндеркнеш — Тим
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры