Дьяков: Абаскаль перехитрил сам себя

Экс-игрок «Динамо»подвел итоги матча 5-го тура РПЛ между. Встреча прошла в Москве 20 августа.

«Удивил состав "Спартака" на матч с "Зенитом". Абаскаль перемудрил и переиграл сам себя. Первый тайм в исполнении "Спартака" получился провальным. После изменений в перерыве было тяжело переломить игру. "Зенит" отдал инициативу, играл вторым номером и закономерно победил. Защита — основная проблема "Спартака". Связки постоянно меняются — стабильности нет.

Пока нельзя говорить, что "Зенит" снова играет как раньше. Но по сравнению с прошлыми играми "Зенит" в матче со "Спартаком" выглядел неплохо. Малкома заменить трудно, но Вендел выглядел здорово», — сказал Дьяков «Чемпионату».

Красно-белые дома уступили 1:3. «Зенит» на данный момент опережает «Спартак» в таблице на одно очко.