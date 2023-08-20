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    Тренер «Эвертона»: Я мог бы заменить всю команду в перерыве. «Вилла» была намного лучше

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    Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч прокомментировал крупное поражение от «Астон Виллы» (0:4) в матче второго тура АПЛ.

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    «Я мог убрать всю команду в перерыве. Они были намного лучше.

    Странно, потому что в прошлый уик-энд мы были на высоте, и именно в этом и заключается наша задача — обрести стабильность. Сегодня этого очень не хватало.

    Мы начали хорошо, но это напомнило мне прошлый сезон, когда мы пропустили гол, и вы почувствовали, что команда очень быстро поплыла. Вы пропускаете еще один, а потом все смотрят друг на друга.

    Нужно принять коллективную ответственность, я с трудом могу выбрать игрока, который был бы хоть сколько-нибудь близок к тому, чтобы показать нашу лучшую игру. У "Виллы", вероятно, было наоборот.

    Мы должны убедиться, что мы извлекли уроки из этого поражения и что менталитет будет становиться сильнее в будущем», — приводит слова Дайча ВВС.

    «Эвертон» находится на 20-м месте в турнирной таблице АПЛ, не набрав еще очков. В следующем туре команда 26 августа на своем поле примет «Вулверхэмптон».

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