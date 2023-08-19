«Шинник» — «Кубань»: счет матча 1:0, обзор гола

Автором единственного гола стал Дмитрий Самойлов с пенальти.
Футбол. Россия. ФНЛ
Шинник — Кубань 1:0
Гол: 1:0 Денис Самойлов (пенальти) (30') Шинник: Александр Довбня, Роман Емельянов, Kotin N., Malakhov A., Rubtsov I., Денис Самойлов, Артём Самсонов, Андрей Семёнов, Дмитрий Шадринцев, Игорь Соколов, Вячеслав Зинков Кубань: Юрий Нестеренко, Валерий Чуперка, Ленар Фаттахов, Азамат Гурфов, Kenfack O., Максим Лаук, Levin G., Георгий Махатадзе, Игорь Леонтьев, Иван Темников, Максим Веденеев Предупреждения: Александр Довбня (45+2'), Максим Веденеев (53'), Андрей Семёнов (56'), Сослан Таказов (80'), Александр Ставпец (82'), Нури Абдоков (86'), Михаил Гащенков (90+1')
Таким образом, «Шинник» набрал девять очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. У «Кубани» четыре пункта и семнадцатая строчка.