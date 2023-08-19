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    «Ливерпуль» — «Борнмут». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 2-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Борнмутом»

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    «Ливерпуль»
    Сегодня в 17:00 по московскому времени «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» сыграет против «Борнмута». За ходом матча 2-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Ливерпуль»

    Подопечные Клоппа начали сезон с выездной ничьи с «Челси» (1:1). Счет голам в этой встрече открыл Луис Диас, отличившись на 18-й минуте. К первому получасу матча Салах забил второй, но его мяч был отменен из-за офсайда.

    На 37-й минуте новичок «Челси» защитник Дисаси сравнял счет, а уже в следующей атаке Чилуэлл вывел «синих» вперед, но и здесь в игру вмешался лайнсмен, отменивший гол англичанина из-за положения вне игры.

    За «Ливерпуль» в этом матче дебютировали полузащитники Макаллистер и Собослаи, которые пополнили команду в текущее межсезонье. Оба игрока провели весь матч, не отметившись результативными действиями. Макаллистер на 90-й минуте матча получил желтую карточку за неспортивное поведение.

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    Напомним, что в прошлом сезоне «Ливерпуль» впервые за 7 лет не вышел в Лигу Чемпионов. Команда Клоппа заняла 5-е место и ближайшей осенью выступит на групповом этапе Лиги Европы.

    «Борнмут»

    В прошлом сезоне эта команда заняла 15-е место в турнирной таблице, обеспечив тем самым прописку в АПЛ. «Вишни» набрали 39 очков в 38-ми матчах (11 побед, 6 ничьих и 21 поражение).

    В межсезонье «Борнмут» покинул главный тренер Гари О’Нил, перебравшийся в «Вулверхэмптон». На его место был назначен 41-летний испанец Андони Ираола, который ранее был наставником «Райо Вальекано».

    На старте нового сезоне «Борнмут» принимал «Вест Хэм». Встреча закончилась вничью 1:1. Хозяева поля спаслись от поражения, сравняв счет на 83-й минуте благодаря голу Соланке. У лондонцев единственный мяч на 51-й минуте забил Боуэн.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне команды провели между собой 2 матча в рамках АПЛ. На «Энфилде» «Ливерпуль» уничтожил своего соперника со счетом 9:0, а матч в Борнмуте завершился минимальной победой хозяев (1:0).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Борнмут» с коэффициентом 2.05.

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