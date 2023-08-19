Сегодня в 17:00 по московскому времени «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» сыграет против «Борнмута». За ходом матча 2-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Ливерпуль»

Подопечные Клоппа начали сезон с выездной ничьи с «Челси» (1:1). Счет голам в этой встрече открыл Луис Диас, отличившись на 18-й минуте. К первому получасу матча Салах забил второй, но его мяч был отменен из-за офсайда.

На 37-й минуте новичок «Челси» защитник Дисаси сравнял счет, а уже в следующей атаке Чилуэлл вывел «синих» вперед, но и здесь в игру вмешался лайнсмен, отменивший гол англичанина из-за положения вне игры.

За «Ливерпуль» в этом матче дебютировали полузащитники Макаллистер и Собослаи, которые пополнили команду в текущее межсезонье. Оба игрока провели весь матч, не отметившись результативными действиями. Макаллистер на 90-й минуте матча получил желтую карточку за неспортивное поведение.

Напомним, что в прошлом сезоне «Ливерпуль» впервые за 7 лет не вышел в Лигу Чемпионов. Команда Клоппа заняла 5-е место и ближайшей осенью выступит на групповом этапе Лиги Европы.

«Борнмут»

В прошлом сезоне эта команда заняла 15-е место в турнирной таблице, обеспечив тем самым прописку в АПЛ. «Вишни» набрали 39 очков в 38-ми матчах (11 побед, 6 ничьих и 21 поражение).

В межсезонье «Борнмут» покинул главный тренер Гари О’Нил, перебравшийся в «Вулверхэмптон». На его место был назначен 41-летний испанец Андони Ираола, который ранее был наставником «Райо Вальекано».

На старте нового сезоне «Борнмут» принимал «Вест Хэм». Встреча закончилась вничью 1:1. Хозяева поля спаслись от поражения, сравняв счет на 83-й минуте благодаря голу Соланке. У лондонцев единственный мяч на 51-й минуте забил Боуэн.

Личные встречи

В прошлом сезоне команды провели между собой 2 матча в рамках АПЛ. На «Энфилде» «Ливерпуль» уничтожил своего соперника со счетом 9:0, а матч в Борнмуте завершился минимальной победой хозяев (1:0).

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