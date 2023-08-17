Неймар рассказал, почему решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Бывший нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал свой переход в саудовский «Аль-Хиляль».

Неймар подписал с «Аль-Хилялем» двухлетний контракт. За это время он может заработать до 400 миллионов евро.

«Я здесь, чтобы помочь лиге стать еще лучше. Она уже очень сильно меняется, сделала очень много трансферов.

Уверен, она будет очень конкурентоспособной — особенно после переходов таких новичков этим летом.

Надеюсь, что наш клуб проведет отличный сезон и достигнет поставленных целей.

Считаю, конкуренция — это важно. Именно по этой причине я и переехал сюда. Конечно, здесь все совершенно иначе, но это новый вызов», — приводит слова бразильца пресс-служба «Аль-Хиляля».

Напомним, ранее игроком «Аль-Хиляля» стал бывший полузащитник «Зенита» Малком.