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    В «Локомотиве» отреагировали на решение КДК по Дзюбе

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    Московский «Локомотив» выступил с официальным заявлением по итогам заседания КДК по делу форварда железнодорожников Артема Дзюбы.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «ФК "Локомотив" изложил свою позицию на заседании КДК РФС и, исходя из принятого решения, комитет услышал позицию клуба, хоть и частично, приняв минимально возможное наказание в адрес Артема Дзюбы. Тем не менее, клуб запросит мотивировочную часть этого решения, чтобы понять, почему были в принципе нарушены нормы регламента со стороны футболиста, так как нет ни одного квалифицирующего признака оскорбительного поведения. Отметим, что в ходе заседания сам журналист Виталий Бородин заявил, что не считает фразу, сказанную нашим футболистом Артемом Дзюбой на парковке, оскорбительной.

    ФК "Локомотив" хотел бы призвать всех представителей СМИ к общению с представителями клуба в специально отведенных регламентами зонах, придерживаясь принципов взаимоуважения, а не на парковках или иных местах на территории стадионов клубов РПЛ. Просим обратить на это внимание всех, кто причастен к организации и проведению официальных футбольных матчей в России», — сообщили в пресс-службе московской команды.

    В 4-м туре РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

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