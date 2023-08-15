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    Неймар хочет вернуться в «Барселону» после двух лет в Саудовской Аравии

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар надеется в будущем вернуться в «Барселону».

    Неймар
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    Неймар

    Ранее ряд авторитетных СМИ подтвердили, что в ближайшие дни Неймар станет игроком «Аль-Хиляля». Футболист уже согласовал с саудовским клубом двухлетний контракт.

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    • По информации L’Equipe, после двух лет на Ближнем Востоке Неймар хочет вернуться в «Барселону», чтобы как можно лучше подготовиться к ЧМ-2026.

    Неймар хотел вернуться в «Барселону» этим летом, но в итоге решил продолжить карьеру в «Аль-Хиляле». Каталонский клуб предлагал ему не более 15 миллионов евро за сезон.

    Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.

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