Сегодня в 22:00 по московскому времени «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» примет «Вулверхэмптон». За ходом матча 1-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Юнайтед»

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял третье место в АПЛ, а также стал обладателем Кубка английской лиги, одолев в финале «Ньюкасл» (2:0).

Чемпионат Англии «красные дьяволы» завершили с 75-ю очками, опередив в борьбе за 3-е место «Ньюкасл» на 4 балла. Всего за 38 игр «Манчестер Юнайтед» одержал 23 победы, 6 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений.

Подопечные Эрика тен Хага также дошли до финала Кубка Англии. В манчестерском дерби «Юнайтед» потерпел поражение от «Сити» (1:2).

Летом у «Манчестер Юнайтед» было активное межсезонье. «Красные дьяволы» приняли участие в 8-ми товарищеских матчах. «Манкунианцы» обыграли такие команды, как «Лидс» (2:0), «Лион» (1:0), «Арсенал» (2:0) и «Ланс» (3:1). Также «красные дьяволы» уступили «Рексхэму» (1:3), мадридскому «Реалу» (0:2), дортмундской «Боруссии» (2:3), а также сыграли вничью с «Атлетиком» (1:1).

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» в сезоне 2022/2023 занял 13-е место в турнирной таблице. «Волки» набрали 41 очко в 36-ти матчах (11 побед, 8 ничьих и 19 поражений).

За несколько дней до старта АПЛ «Вулверхэмптон» расстался с главным тренером команды Хуленом Лопетеги. Испанский наставник был недоволен политикой команды и обе стороны пришли к общему мнению, чтобы расторгнуть контракт.

9 августа «Вулверхэмптон» объявил о назначении нового главного тренера Гари О’Нила. Английский специалист ранее возглавлял «Борнмут», с которым в прошлом сезоне занял 15-е место в АПЛ.

В межсезонье «Вулверхэмптон» провел 5 товарищеских матчей, не проиграв в них ни разу. Команда одержала три победы, взяв верх над «Витория Гимарайнш» (2:1), «Порту» (1:0) и «Ренном» (3:1), а также сыграла вничью с «Селтиком» (1:1) и «Лутоном» (0:0).

Личные встречи

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» выиграл оба матча у своего соперника — 1:0 в гостях и 2:0 дома. Всего в 10-ти последних матчах на счету «красных дьяволов» 6 побед, один раз успех праздновал «Вулверхэмптон» и еще трижды команды сыграли вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» с коэффициентом 2.20.