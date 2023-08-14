Головин: «Монако» было важно стартовать с победы

Александр Головин Фото: globallookpress.com
«Первая игра чемпионата, важно было стартовать с победы. Матч получился непростым, были ошибки как с нашей стороны, так и со стороны соперника. Наверное, это можно объяснить тем, что сезон только начинается.
К тому же мы первыми пропустили, потом позволили им сделать счет 2:2, но самое главное — довели дело до победы и набрали три очка. Забили четыре гола. Думаю, болельщики могут быть довольны этим.
Какие цели на сезон? Стремиться выиграть каждый матч, идти от игры к игре. Честно говоря, не хочется загадывать далеко вперед. Просто нужно стараться показывать свой максимум в любой игре. Тогда все будет хорошо», — цитирует Головина официальный сайт монегасков.
«Монако» проведет следующий матч 20 августа дома против «Страсбура».