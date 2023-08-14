ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Висенте ЛюкеТрудовые победы Люке и Свонсона, быстрый нокаут от Раунтри. Обзор карда UFC Vegas 78
  • 12:10
    • «Реал» объявил о переходе Кепы
  • 08:00
    • Самсонова проиграла Пегуле в финале турнира в Монреале
  • 11:43
    • «Челси» заплатит 45 млн фунтов за вингера «Кристал Пэлас»
  • 11:15
    • Манчини возглавит сборную Саудовской Аравии
  • 11:05
    • «Барселона» подпишет защитника «Манчестер Сити»
    Все новости спорта

    Головин: «Монако» было важно стартовать с победы

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 Монако Клермон
    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Клермоном» (4:2) в 1-м туре чемпионата Франции и поделился планами на сезон.

    Александр Головин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Головин

    «Первая игра чемпионата, важно было стартовать с победы. Матч получился непростым, были ошибки как с нашей стороны, так и со стороны соперника. Наверное, это можно объяснить тем, что сезон только начинается.

    К тому же мы первыми пропустили, потом позволили им сделать счет 2:2, но самое главное — довели дело до победы и набрали три очка. Забили четыре гола. Думаю, болельщики могут быть довольны этим.

    Какие цели на сезон? Стремиться выиграть каждый матч, идти от игры к игре. Честно говоря, не хочется загадывать далеко вперед. Просто нужно стараться показывать свой максимум в любой игре. Тогда все будет хорошо», — цитирует Головина официальный сайт монегасков.

    «Монако» проведет следующий матч 20 августа дома против «Страсбура».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» забьют друг другу
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Пари НН» снова проиграет?
  • «Пари НН» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Сможет ли «Атлетико» уверенно обыграть «Гранаду»?
  • «Атлетико» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 14 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Пари НН — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Боавишта — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.67
  • Прогноз на матч Аль-Раед — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Галатасарай — Олимпия
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  3.46
  • Экспресс дня 15 августа
  • Завтра в 21:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Палмейрас — Крузейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры