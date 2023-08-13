Семак: Забили бы мы два мяча в первом тайме, игра была бы другой

Главный тренер «Зенита»прокомментировал результат матча с «Факелом» (2:0) в матче 4-го тура РПЛ.

«Не буду комментировать судейство. Сразу сказал, что такое судейство закончится драками. Но что‑то комментировать не хочу. Иначе мало ли, как мои слова интерпретируют, могут еще дисквалифицировать.

Что было во втором тайме? Преимущество было шаткое, у соперника была надежда сравнять счет, много было борьбы в концовке. Забили бы мы два мяча в первом тайме, игра была бы другой. Всегда так бывает, когда соперник чувствует, что может исправить ситуацию.

Проблемы после стандартов? Я не вспомню ни одного момента, за исключением одного аута и серии отскоков. Нормально справились. Понимали, что у "Факела" это сильная сторона. Непростая победа получилась», — сказал Семак.