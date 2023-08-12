«Ленинградец» — «Шинник»: счет матча 0:1, обзор гола

«Шинник» Фото: shinnik.com
Единственным голом в данном противостоянии отметился Илья Рубцов.
Футбол. Россия. ФНЛ
Ленинградец — Шинник 0:1
Гол: 0:1 Rubtsov I. (67') Ленинградец: Karabashev N., Bachinski M., Beljaev M., Gorulev V., Kaptilov V., Kazakov R., Андрей Хитяев, Kostin S., Rozmanov N., Sukhanov E., Zhironkin V. Шинник: Александр Довбня, Михаил Гащенков, Guzj D., Kotin N., Malakhov A., Rubtsov I., Денис Самойлов, Артём Самсонов, Дмитрий Шадринцев, Игорь Соколов, Вячеслав Зинков Предупреждения: Александр Довбня (86'), Shepelev V. (90+6'), Эльдар Низамутдинов (90+6')
Благодаря победе «Шинник» набрал шесть очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. У «Ленинградца» осталось пять пунктов и двенадцатая строчка.