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    «Шинник» минимально переиграл «Ленинградец»

    «Ленинградец» — «Шинник»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче пятого тура Первой лиги России «Шинник» на выезде переиграл «Ленинградец» со счетом 1:0.

    «Шинник»
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    «Шинник»

    Единственным голом в данном противостоянии отметился Илья Рубцов.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Ленинградец — Шинник 0:1
    Гол: 0:1 Rubtsov I. (67') Ленинградец: Karabashev N., Bachinski M., Beljaev M., Gorulev V., Kaptilov V., Kazakov R., Андрей Хитяев, Kostin S., Rozmanov N., Sukhanov E., Zhironkin V. Шинник: Александр Довбня, Михаил Гащенков, Guzj D., Kotin N., Malakhov A., Rubtsov I., Денис Самойлов, Артём Самсонов, Дмитрий Шадринцев, Игорь Соколов, Вячеслав Зинков Предупреждения: Александр Довбня (86'), Shepelev V. (90+6'), Эльдар Низамутдинов (90+6')

    Благодаря победе «Шинник» набрал шесть очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. У «Ленинградца» осталось пять пунктов и двенадцатая строчка.

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