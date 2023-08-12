ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тимоти БрэдлиЭти боксеры слишком рано завершили свою карьеру
  • 21:59
    • «Ростов» всухую разгромил «Рубин»
  • 21:35
    • «Ньюкасл» разгромил «Астон Виллу», Исак оформил дубль
  • 19:28
    • Дубль Сперцяна обеспечил победу «Краснодару» в матче РПЛ с «Оренбургом»
  • 17:01
    • «Арсенал» справился с «Ноттингем Форестом» на старте сезона АПЛ
  • 20:02
    • «Марсель» обыграл «Реймс» в матче первого тура Лиги 1
    Все новости спорта

    «Черноморец» обыграл тульский «Арсенал» благодаря дублю Коробова

    «Черноморец» — «Арсенал» Тула: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Черноморец Арсенал Тула
    «Черноморец» на своем поле одержал победу над тульским «Арсеналом» (2:1) в матче 5-го тура российской Первой лиги.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Арсенал» открыл счет на 12-й минуте встречи благодаря голу полузащитника команды Ансора Хабибова. Этот гол оказался последним у гостей.

    На 39-й минуте «Черноморец» сумел сравнять счет. Арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Уверенно реализовал одиннадцатиметровый полузащитник команды Дмитрий Коробов.

    На 51-й минуте все тот же Коробов сделал дубль, забив победный гол. Итоговый результат — 2:1 в пользу «Черноморца».

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Черноморец — Арсенал Тула 2:1
    Голы: 0:1 Ансор Хабибов (12'), 1:1 Korobov D. (пенальти) (39'), 2:1 Korobov D. (51') Черноморец: Frolkin D., Abakarov M., Adaev V., Даниил Фомин, Garaev V., Grechkin A., Gurchenko D., Korobov D., Олег Красильниченко, Rudenko V., Saaduev S. Арсенал Тула: Никита Кокарев, Кирилл Большаков, Илья Быковский, Geloyan I., Ансор Хабибов, Levin V., Makarov A., Ифеани Дэвид Ндука, Джонатан Окоронкво, Алексей Померко, Артём Попов Предупреждения: Frolkin D. (24'), Ифеани Дэвид Ндука (41'), Garaev V. (86')

    После этого матча «Черноморец» занимает 8-е место (7 очков). «Арсенал» — на 12-й строчке (5).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» и на этот раз положит на лопатки «РБ Лейпциг»
  • «Бавария» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Увезет ли «Реал» победу из Бильбао?
  • «Атлетик» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Сможет ли ЦСКА уверенно обыграть «Сочи»?
  • ЦСКА — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.27
  • Экспресс дня 12 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Хетафе — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зенит — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Брентфорд — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры