«Черноморец» — «Арсенал» Тула: счет матча 2:1, обзор голов

на своем поле одержал победу над тульским(2:1) в матче 5-го тура российской Первой лиги.

«Арсенал» открыл счет на 12-й минуте встречи благодаря голу полузащитника команды Ансора Хабибова. Этот гол оказался последним у гостей.

На 39-й минуте «Черноморец» сумел сравнять счет. Арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Уверенно реализовал одиннадцатиметровый полузащитник команды Дмитрий Коробов.

На 51-й минуте все тот же Коробов сделал дубль, забив победный гол. Итоговый результат — 2:1 в пользу «Черноморца».

Футбол. Россия. ФНЛ Черноморец — Арсенал Тула 2:1 Голы: 0:1 Ансор Хабибов (12'), 1:1 Korobov D. (пенальти) (39'), 2:1 Korobov D. (51') Черноморец: Frolkin D., Abakarov M., Adaev V., Даниил Фомин, Garaev V., Grechkin A., Gurchenko D., Korobov D., Олег Красильниченко, Rudenko V., Saaduev S. Арсенал Тула: Никита Кокарев, Кирилл Большаков, Илья Быковский, Geloyan I., Ансор Хабибов, Levin V., Makarov A., Ифеани Дэвид Ндука, Джонатан Окоронкво, Алексей Померко, Артём Попов Предупреждения: Frolkin D. (24'), Ифеани Дэвид Ндука (41'), Garaev V. (86')

После этого матча «Черноморец» занимает 8-е место (7 очков). «Арсенал» — на 12-й строчке (5).