«Арсенал» — «Ноттингем Форест»: счет матча 2:1, обзор голов

Букайо Сака Фото: globallookpress.com
На голы Эдди Нкетии и Букайо Сака гости смогли ответить точным ударом престижа в исполнении Тайво Авонийи.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Арсенал Лондон — Ноттингем Форест 2:1
Голы: 1:0 Эдвард Нкетиа (26'), 2:0 Букайо Сака (32'), 2:1 Тайво Авонийи (83') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Томас Парти, Бен Уайт, Вильям Салиба, Юрриен Тимбер (Такэхиро Томиясу, 50'), Мартин Эдегор, Деклан Райс, Кай Хаверц, Букайо Сака, Эдвард Нкетиа (Леандро Троссард, 74'), Габриэл Мартинелли (Габриэль Магальяйнс, 86') Ноттингем Форест: Данило (Тайво Авонийи, 71'), Бреннан Джонсон (Энтони Эланга, 80'), Морган Гиббз-Уайт, Ола Эйна (Неко Уильямс, 72'), Орел Мангала (Шейку Куйяте, 90'), Ryan Yates, Серж Орье, Скотт Маккена, Джо Уорролл (Крис Вуд, 90'), Вийи Боли, Мэтт Тёрнер Предупреждения: Ола Эйна (28'), Юрриен Тимбер (45 + 5'), Орел Мангала (81'), Бен Уайт (90 + 2')
Таким образом, «Арсенал», который финишировал вторым по итогам минувшего сезона, набрал первые три очка.