ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарМеньше команд — острее борьба. Чего ждать от нового сезона Лиги 1?
  • 06:55
    • Касаткина пробилась в четвертьфинал турнира в Монреале
  • 21:57
    • «Славия» разгромила «Днепр-1», «Шериф» разбил БАТЭ в квалификации Лиги Европы
  • 20:58
    • «Буде-Глимт» разгромил «Пюник», «Сабах» справился с «Партизаном»
    Все новости спорта

    Трансфер Дембеле в «ПСЖ» близок к срыву

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Трансферы Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона Футбол Франции Лига 1 ПСЖ
    «ПСЖ» может отказаться от подписания вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.

    Усман Дембеле
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Усман Дембеле

    Согласно информации издания Mundo Deportivo, парижане хотели закрыть сделку до старта чемпионата Франции, однако возникли проблемы с переходом футболиста. Теперь «ПСЖ» надеется, что Дембеле присоединится к команде следующим летом как свободный агент.

    Ранее появилась информация, что Дембеле прошел медосмотр в «ПСЖ» и вскоре подпишет контракт.

    Усман Дембеле играет за «Барселону» с 2017 года. Его действующий контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды забьют много голов?
  • «Урал» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Помогут ли «Ницце» ее усиления?
  • «Ницца» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Ман Сити» 12-й раз подряд обыграет «Бернли»
  • «Бернли» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 11 августа
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Урал — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ницца — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Аль-Хазм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лорьян
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ростов — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Севилья — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры