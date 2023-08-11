Трансфер Дембеле в «ПСЖ» близок к срыву

«ПСЖ» может отказаться от подписания вингера «Барселоны»

Согласно информации издания Mundo Deportivo, парижане хотели закрыть сделку до старта чемпионата Франции, однако возникли проблемы с переходом футболиста. Теперь «ПСЖ» надеется, что Дембеле присоединится к команде следующим летом как свободный агент.

Ранее появилась информация, что Дембеле прошел медосмотр в «ПСЖ» и вскоре подпишет контракт.

Усман Дембеле играет за «Барселону» с 2017 года. Его действующий контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.