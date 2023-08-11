Абаскаль: Мы должны лучше обороняться при стандартных положениях

Главный тренерподвел итог матча против(2:3).

«К сожалению, нам не удалось направить правильным образом игру, выигрывая на 81‑й минуте. Мы должны лучше обороняться при стандартных положениях. В очередной раз "Спартак" был наказан с этих моментов.

Хлусевича выпустили, он — защитник. Вышел Умяров, который опорный полузащитник. Когда ты ведешь в счете, нужно не прижиматься к своим воротам, а обороняться за счет владения мячом и атак. Если у тебя больше игроков в обороне, это не значит, что ты лучше обороняешься. Это уже индивидуальная ответственность футболистов, находящихся на поле.

Это только четвертый тур, нам предстоит провести еще много матчей. Важно, как команда отреагирует на это первое поражение в сезоне», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

«Урал» набрал 10 очков и лидирует в таблице РПЛ. В активе «Спартака» 9 баллов и второе место.