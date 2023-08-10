Бригада Кукуяна обслужит матч «Локомотив» — «Крылья Советов»

«Шахтер» — в ЛЧ, «Шериф» — в ЛЕ, а «Динамо» Киев — в ЛК

Второй раунд отбора Лиги чемпионов и Лиги конференций — всё. До группового этапа доберутся самые стойкие и крепкие, впереди ещё две стадии квалификации