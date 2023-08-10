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    Бригада Кукуяна обслужит матч «Локомотив» — «Крылья Советов»

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    РФС назвал имена арбитров, которые будут работать на матчах второго тура РПЛ.

    Павел Кукуян
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    Павел Кукуян

    12 августа (суббота)

    «Локомотив» — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Рафаэль Шафеев; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Алексей Резников.

    «Оренбург» — «Краснодар»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Зуев.

    «Ростов» — «Рубин»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Лапочкин.

    13 августа (воскресенье)

    «Динамо» — «Балтика»: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Егор Болховитин; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Артём Любимов; AVAR — Андрей Веретешкин; инспектор — Александр Колобаев.

    «Зенит» — «Факел»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Алексей Тюмин.

    ЦСКА — «Сочи»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Адлан Хатуев; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Евгений Буланов; AVAR — Денис Березнов; инспектор — Игорь Синер.

    14 августа (понедельник)

    «Пари НН» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Владимир Миневич; резервный судья — Вера Опейкина; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Николай Волошин; инспектор — Виктор Кулагин.

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