Бригада Кукуяна обслужит матч «Локомотив» — «Крылья Советов»

12 августа (суббота)
«Локомотив» — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Рафаэль Шафеев; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Алексей Резников.
«Оренбург» — «Краснодар»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Зуев.
«Ростов» — «Рубин»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Лапочкин.
13 августа (воскресенье)
«Динамо» — «Балтика»: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Егор Болховитин; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Артём Любимов; AVAR — Андрей Веретешкин; инспектор — Александр Колобаев.
«Зенит» — «Факел»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Алексей Тюмин.
ЦСКА — «Сочи»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Адлан Хатуев; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Евгений Буланов; AVAR — Денис Березнов; инспектор — Игорь Синер.
14 августа (понедельник)
«Пари НН» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Владимир Миневич; резервный судья — Вера Опейкина; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Николай Волошин; инспектор — Виктор Кулагин.