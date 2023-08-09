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    Шнякин о критике Уткина: Что бы он ни кинул в медиапространство, все будут лайкать и плюсовать, это удобно

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    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался о критике известного блогера Василия Уткина в адрес его коллег.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    Уткин ранее поставил под сомнение качество работы комментаторов Александра Неценко и Михаила Моссаковского на игре «Ростов» — «Зенит».

    «Меня расстроило, что Вася такое заявил без доказательств, без доводов. Нельзя говорить, что целая группа комментаторов плохо работает, когда очевидно, что многие из них работают хорошо. И ты в том числе с ними контактируешь, зовешь их к себе, хвалишь их. А потом просто себе же противоречишь.

    Я могу понять публику, которая греется ностальгией. Очень тяжелые времена, военное время, люди гибнут в двух странах, всем сложно. И это свойство мозга, организма — вспоминать о приятных временах.

    А приятные времена — это когда комментировал не Шнякин, а когда комментировали Розанов и Уткин. Конечно, люди вспоминают те времена.

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    • Васе удобно, у него позиция: Джабба Хатт (персонаж киносаги "Звездные войны", огромный слизнеподобный инопланетянин — прим.) такой развалился, суперавторитетный. Что бы он ни кинул в медиапространство, все будут лайкать и плюсовать, даже не читая.

    Потому что бархатный голос Василия Уткина напоминает о том, как мы в 99-м включали "Футбольный клуб". При том, что это, конечно, это великая передача», — сказал Шнякин в эфире YouTube-канала «Нет темы».

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