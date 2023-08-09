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    «Вулверхэмптон» расторг контракт с главным тренером

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    Испанский тренер Юлен Лопетеги досрочно расторг контракт с «Вулверхэмптоном» по согласию сторон, сообщает пресс-служба английского клуба. Вместе с наставником клуб покинет его тренерский штаб.

    Юлен Лопетеги
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    Юлен Лопетеги

    «Хотя мы стремились вместе перейти к новому сезону, общеизвестно, что по некоторым ключевым темам существовали разные мнения, и все стороны согласились, что было бы лучше разойтись перед новой кампанией», — сказал спортивный директор «волков» Мэтт Хоббс.

    Лопетеги был недоволен политикой клуба, тренера волновали проблемы «Вулверхэмптона» с финансовым фэйр-плей. Английскому клубу приходится продавать игроков, чтобы соблюдать правила ФФП. Также, «волки» не подписали футболистов, которых хотел видеть в команде Лопетеги.

    В понедельник, 14 августа, «Вулверхэмптон» сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед» в первом туре нового розыгрыша АПЛ.

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